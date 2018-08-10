MotoGP heyecanı Avusturya'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde 12 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 12 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 181 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 132
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 113
4. Maverick Vinales (İspanya): 109
5. Jorge Lorenzo (İspanya): 105
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 12 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 181 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 132
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 113
4. Maverick Vinales (İspanya): 109
5. Jorge Lorenzo (İspanya): 105
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