MotoGP'de sprint yarışını Bagnaia kazandı!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Amerika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia kazandı.
Sezonun 3. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'nin Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 10 tur üzerinden yapıldı.
Bagnaia, yarışı başladığı gibi ilk sırada bitirerek 12 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 2.5 saniye sonra geçen Alex Rins (LCR Honda Castrol takımı) 2'nci, liderin 4.7 saniye gerisindeki Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Sprintte 6. sırayı alan Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 54 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 53 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.
Yarın TSİ 22.00'de başlayacak Amerika Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 54 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 53
3. Johann Zarco (Fransa): 35
4. Alex Marquez (İspanya): 33
5. Maverick Vinales (İspanya): 32
Sezonun 3. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'nin Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 10 tur üzerinden yapıldı.
Bagnaia, yarışı başladığı gibi ilk sırada bitirerek 12 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 2.5 saniye sonra geçen Alex Rins (LCR Honda Castrol takımı) 2'nci, liderin 4.7 saniye gerisindeki Jorge Martin (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Sprintte 6. sırayı alan Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 54 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 53 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.
Yarın TSİ 22.00'de başlayacak Amerika Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 54 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 53
3. Johann Zarco (Fransa): 35
4. Alex Marquez (İspanya): 33
5. Maverick Vinales (İspanya): 32
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