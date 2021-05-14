MotoGP'de sıradaki durak Fransa

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'siyle devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP'de sıradaki durak Fransa
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14 Mayıs 2021 14:57
2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek.

Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak.

Yarış ise 16 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha pilotu Maverick Vinales, Doha ve Portekiz Grand Prix'lerini takım arkadaşı Fabio Quartararo, İspanya Grand Prix'sini ise Ducati Lenovo'dan Jack Miller kazandı.

Fransa'daki 5. yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 66 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 64

3. Maverick Vinales (İspanya): 50

4. Joan Mir (İspanya): 49

5. Johann Zarco (Fransa): 48

 
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