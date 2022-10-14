MotoGP'de sıradaki durak Avustralya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.



Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları 15 Ekim Cumartesi günü (TSİ) 06.10'da, 27 turluk yarış ise 16 Ekim Pazar günü (TSİ) 06.00'da başlayacak.



Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.



Avustralya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan



2. Francesco Bagnaia (İtalya): 217



3. Aleix Espargaro (İspanya): 199



4. Enea Bastianini (İtalya): 180



5. Jack Miller (Avustralya): 179





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ