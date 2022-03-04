MotoGP'de sezon başlıyor

2022 MotoGP sezonu 5 Mart Cumartesi günü yapılacak Katar Grand Prix'si ile başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MotoGP'de sezon başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2022 10:26
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2022 sezonu, yarın Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte, pazar günü 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ 18.00'de start alacak.

Endonezya ile Finlandiya'nın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım'da İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.

MotoGP'de geçen yıl Yamaha'nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.

MotoGP'de 2022 sezonunun takvimi şöyle:

Etap

 Tarih

 Ülke

 Pist
1

 6 Mart

 Katar

 Losail
2

 20 Mart

 Endonezya

 Mandalika
3

 3 Nisan

 Arjantin

 Termas de Rio Hondo
4

 10 Nisan

 ABD

 Americas
5

 24 Nisan

 Portekiz

 Algarve
6

 1 Mayıs

 İspanya

 Jerez
7

 15 Mayıs

 Fransa

 Le Mans
8

 29 Mayıs

 İtalya

 Mugello
9

 5 Haziran

 İspanya

 Katalonya
10

 19 Haziran

 Almanya

 Sachsen
11

 26 Haziran

 Hollanda

 Assen
12

 10 Temmuz

 Finlandiya

 Kymi
13

 7 Ağustos

 Büyük Britanya

 Silverstone
14

 21 Ağustos

 Avusturya

 Red Bull Spielberg
15

 4 Eylül

 İtalya

 Misano
16

 18 Eylül

 İspanya

 Aragon
17

 25 Eylül

 Japonya

 Twin Motegi
18

 2 Ekim

 Tayland

 Chang
19

 16 Ekim

 Avustralya

 Phillip Adası
20

 23 Ekim

 Malezya

 Sepang
21

 6 Kasım

 İspanya

 Ricardo Tormo

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.