MotoGP'de kazanan Jorge Martin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sinde Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin birinci oldu.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. mücadelesi, Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.



2. GALİBİYETİNİ ALDI



Martin, son turları büyük heyecana sahne olan yarışta İtalyan motosikletçi Francesco Bagnaia'ya (Ducati Lenovo) üstünlük kurmayı başardı. Liderliğin birçok kez el değiştirdiği mücadelede bitiş çizgisine rakibinin az farkla önünde ilk sırada ulaşan Martin, kariyerinin ikinci MotoGP galibiyetini elde etti.



Bitiş çizgisini Martin'den 0.064 saniye sonra geçen Bagnaia ikinci, liderin 7.013 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.



BAGNAİA LİDER



Puanını 160'a çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 144 puanla Martin izledi.



Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si 25 Haziran'da düzenlenecek.



Pilotlar Klasmanı şu şekilde:



1. Francesco Bagnaia (İtalya): 160 puan



2. Jorge Martin (İspanya): 144



3. Marco Bezzecchi (İtalya): 126



4. Johann Zarco (Fransa): 109



5. Brad Binder (Güney Afrika): 96





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