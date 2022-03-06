MotoGP'de ilk yarışın galibi Enea Bastianini

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Enea Bastianini kazandı.



Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte, 22 tur üzerinden yapılan yarışı İtalyan sürücü Bastianini, ilk sırada tamamladı.



Bu, 24 yaşındaki Bastianini'nin MotoGP'deki ilk zaferi olurken, Gresini de Aprilia ile yollarını ayırıp Ducati'ye geçmesinin ardından ilk zaferini almış oldu.



KTM sürücüsü Güney Afrikalı Brad Binder, yarışı ikinci sırada tamamlarken Honda sürücüsü İspanyol Pol Espargaro ise podyumda 3. sırada yer aldı.



Endonezya ile Finlandiya'nın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım'da İspanya'nın Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.



Sezonun bir sonraki yarışı ise 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.





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