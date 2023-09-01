MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, İspanya'da düzenlenecek sezonun 11. etabı Katalonya Grand Prix'si ile devam edecek.



Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, Cumartesi günü (TSİ) 11.50'da başlayacak. Yarış ise 3 Eylül Pazar günü (TSİ) 15.00'te gerçekleştirilecek.



MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia 5, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi 2, LCR Honda Castrol takımından İspanyol Alex Rins, Prima Pramac'tan vatandaşı Jorge Martin ve Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro birer kez birincilik elde etti.



İspanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



1. Francesco Bagnaia (İtalya): 251 puan



2. Jorge Martin (İspanya): 189



3. Marco Bezzecchi (İtalya): 183



4. Brad Binder (Güney Afrika): 160



5. Johann Zarco (Fransa): 125



