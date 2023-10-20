MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek
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20 Ekim 2023 14:54
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla sürecek.

Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 02.50'de, yarış ise 22 Ekim Pazar günü TSİ 06.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 346 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 328

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 283

4. Brad Binder (Güney Afrika): 211

5. Aleix Espargaro (İspanya): 177

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