MotoGP'de heyecan Almanya'da sürecek

MotoGP, Almanya'da düzenlenecek sezonun 7. etabıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP'de heyecan Almanya'da sürecek
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16 Haziran 2023 17:12
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Almanya'da düzenlenecek sezonun 7. etabıyla devam edecek.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek. Yarış ise 18 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 30 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia 3, Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi 2 ve LCR Honda Castrol takımının İspanyol pilotu Alex Rins bir kez birinci oldu.

Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 131 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 110

3. Jorge Martin (İspanya): 107

4. Brad Binder (Güney Afrika): 92

5. Johann Zarco (Fransa): 88

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