MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışıyla devam edecek.



Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 22.10'da, 20 turluk yarış ise 10 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.



Şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini Ducati), Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) birer yarış galibiyeti bulunuyor.





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