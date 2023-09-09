MotoGP'de birinci Jorge Martin oldu

MotoGP San Marino ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP'de birinci Jorge Martin oldu
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09 Eylül 2023 21:38
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

Sezonun 12. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 13 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.445 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ikinci, liderin 4.582 saniye gerisindeki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçüncü sırayı aldı.

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