Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağı kapsamında düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliğinde sanatçıların verdiği 10 konseri 260 binden fazla kişinin izlediği bildirildi.
HANGİ SANATÇILAR KONSER VERDİ?
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da 3-4 Eylül'de düzenlenen MXGP kapsamında Türkiye MotoFest etkinliğinde sanatçılar Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan konser verdi.
260 BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ
Organizasyonda 5 günde yapılan 10 büyük konseri 260 binden fazla kişinin izlediği belirtildi.
HANGİ SANATÇILAR KONSER VERDİ?
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da 3-4 Eylül'de düzenlenen MXGP kapsamında Türkiye MotoFest etkinliğinde sanatçılar Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan konser verdi.
260 BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ
Organizasyonda 5 günde yapılan 10 büyük konseri 260 binden fazla kişinin izlediği belirtildi.
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