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Moto GP'de heyecan Avustralya'da

MotoGP'de sezonun 17. yarışı Avustralya'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Moto GP'de heyecan Avustralya'da
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26 Ekim 2018 12:18
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı, Avustralya'nın ev sahipliğinde 28 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Phillip Adası'ndaki 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Repsol Honda takımının İspanyol pilot Marc Marquez'in geçen haftaki Japonya Grand Prix'sini kazanarak kariyerindeki 5. şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de geride kalan 17 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194
3. Valentino Rossi (İtalya): 185
4. Maverick Vinales (İspanya): 155
5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 148

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