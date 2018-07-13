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Moto GP heyecanı Almanya'da

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Almanya'da düzenlenecek.

Moto GP heyecanı Almanya'da
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13 Temmuz 2018 13:50
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Sekiz yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 99
3. Maverick Vinales (İspanya): 93
4. Johann Zarco (Fransa): 81
5. Andrea Dovizioso (İtalya): 79

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