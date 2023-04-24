Motley: 'Olympiakos'a karşı bütün maç sahada olabilirim'

THY Euroleague play-off turunda Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Johnathan Motley, açıklamalarda bulundu.



Güçlü bir rakiple oynayacaklarını söyleyen Motley, "Olympiakos güçlü bir ekip. İyi hazırlanmış ve birlikte oynayabilen bir takım. Bu derece yüksek bir kimyaya sahip bir takımla oynamak zor olacak elbette. Şu anda her şeyi doğru yapıyorlar gibi görünüyor. Biz ise çok fazla sakatlık ile boğuşan yeni bir takımız. Bu tarz durumlar bütün sezonunuzu mahvedebilir. Şahsen ben Olympiakos'a karşı bütün maç sahada kalmak isterim çünkü takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. İlk maçta hiç oynayamamıştım, ikinci maçta ise sadece 10 dakika oynamıştım." dedi.



Gelişmesi gereken noktalara dikkat çeken Motley, "Geliştirmem gereken noktalar var elbett. Öncelikle serbest atışlar. Bu yıl atış sayılarımı yükselttim ve bu daha fazla faule, daha fazla serbest atışa sebep oldu. Daha sakin fauller yapmalıyım ve oyunumu çevre kontrolümü daha iyi yapmalıyım. Geçen sezon daha fazla orta mesafe atışı deniyordum ancak bu yıl benden farklı şeyler bekleniyor. Gelecek yıl daha iyi bir oyuncu olacağım, göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



Son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes'in bu yıl play-off dışında kalmasını değerlendiren Motley, "Euroleague çok zor bir organizasyon. Bu tip şeyler gerçekleşebilir çünkü her takım birbirini yenebiliyor. Taraftarlar oyunu çok etkliyor." diyerek sözlerini noktaladı.



Johnathan Motley bu sezon Euroleague'de 14.9 sayı, 5.6 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları ile oynuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ