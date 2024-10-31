Motiejunas: 'EuroLeague kapalı bir lig olursa daha iyi şeyler başarırsınız'

Monaco forması giyen Donatas Motiejunas, Sportal'a bir röportaj verdi ve Partizan ile oynayacakları karşılaşma ve EuroLeague formatı hakkındaki görüşlerini paylaştı.



İlk olarak Sırbistan deplasmanlarının zorluğuna değinen Motiejunas, "Partizan ve Kızılyıldız deplasmanında oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Taraftarların maçlara çok büyük etkisi oluyor. Burada kazanabilmek için sabırlı, olgun ve akıllı oynamamız gerekiyor." sözlerini kullandı.



Daha sonra EuroLeague'in lig formatı hakkında konuşan Motiejunas, "EuroLeague'in karar alma sürecine dahil değilim, bu yüzden düşüncemin ne kadar hayata geçebileceğini bilmiyorum ama bana kalırsa EuroLeague kapalı bir lig olmalı, tıpkı NBA. Bunun hayata geçirilip geçirilemeyeceğin bilmiyorum ama bu şekilde daha fazla sponsor ve gelir elde edebileceğini düşünüyorum.



Ligin şu anki durumunda geliştirilebilecek birçok nokta var. EuroLeague açık bir lig ve bunu kontrol etmek çok kolay olmuyor. EuroLeague, Avrupa marketindeki en değerli basketbol ligi. Ligi kapalı formatta oynama başladıktan sonra maç takvimi daha temiz olacaktır ve daha iyi şeyler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Monaco'daki koçu Sasa Obradovic hakkında da konuşan Motiejunas, "Gerçekten harika bir iş çıkarıyr. Takıma geldiği andan bu yana çok büyük yol katettik. Takıma katıldığı andan itibaren bir hedefi ve vizyonu vardı. Kadrodaki oyuncuları bir araya getirmeyi başardı. Herkes için doğru pozisyonu ve rolleri buldu. Onun liderliğinde ilk Fransa şampiyonluğumuzu kazandık, EuroLeague'de her sezon play-offlara kalıyoruz. Bunu istikrarlı hale getirmek çok da kolay bir şey değil." sözlerini söyledi.



