Mostafa Mohamed'den transfer isyanı!

Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Mısırlı oyuncu, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Bazı insanların neden isteklerime karşı durduklarını anlayamıyorum. Özellikle de Zamalek benden ne istediyse yaptıktan sonra..." açıklamasını yaptı.



Mohamed hakkında daha önce Zamalek Yöneticisi İbrahim Abdallah, "Galatasaray ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Mostafa Mohamed'in menajeri, Galatasaray bir e-posta attı ve 'Sizinle görüşmek istemiyoruz.' dedi. Bu mail üzerine görüşmeler 1 hafta önce durmuştu." ifadelerini kullanmıştı.



GALATASARAY SON AŞAMADA...



Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek ile tekrar temas kurdu ve transferde son aşamaya geldi.



Mısır'dan El Watan'ın haberine göre; St. Etienne'in de aradan çekilmesiyle birlikte Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşen tek kulüp haline gelen Galatasaray, teklifini yükseltti. Galatasaray, 1.5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önerdi. 2021/22 sezonun sonuna kadar geçerliliğini sürdürecek 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonu teklifi yaptı.



Zamalek içerisinden bir kaynak, kulübün bu teklifi kabul ettiğini ve finansal koşullardan ötürü Mohamed'den gelecek paraya ve bu paranın da en hızlı biçimde kasaya girmesine ihtiyaç duyduğunu aktardı.



ÖDEME TAKVİMİ GÖRÜŞÜLÜYOR



Zamalek'in Galatasaray ile 2 milyon dolarlık ödeme takvimini görüştüğü, ücretler üzerinde herhangi bir anlaşmazlığın kalmadığı bilgisi de verildi. Transferin resmileşmesinin önündeki tek engelin, artık Mostafa Mohamed ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin olduğu; bu görüşmelerin de anlaşmayla sona ermesi halinde resmi açıklamaların yapılacağı yazıldı.



