Mostafa Mohamed kaçıyor! İşte Terim'in 'B Planı'

Fatih Terim'in listesindeki Mostafa Mohamed, St.Etienne'le sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Yönetim de bonservisi elinde olan Ahmed Musa'yı gündemine aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Mostafa Mohamed kaçıyor! İşte Terim'in 'B Planı'
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11 Ocak 2021 10:10
Fatih Terim'in, Gençlerbirliği maçı sonrasında açıkladığı bir diğer isim de Mısır Ligi'nde Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'di.

Uzun zamandır takip edilen 23 yaşındaki forvetin elden kaçtığı öğrenildi. Genç oyuncunun dün St.Etienne'le sözleşme imzalamak için Fransa'ya gittiği kaydedildi. Mısır basınında çıkan haberlerde bu transferin 5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 payla bittiği belirtildi.

Yine, yeni, yeniden...

Yönetim de B planını devreye soktu. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa için yeniden temas kurulduğu vurgulandı.

Listedeki diğer isimler için de çalışmalar sürerken, Nijeryalı futbolcunun gündemde tutulduğu gelen haberler arasında. 



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