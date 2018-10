Yazar

Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen EPICENTER 2018'de Nikola "NiKo" Kovač önderliğindeki FaZe Clan şampiyon olmuş ve $150.000 para ödülünün sahibi olmuştu. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü ise takımın süperstarı olan NiKo'ya layık görüldü.Özellikle finalde Natus Vincere karşısında gösterdiği performans ile rakibi adeta haritadan silen NiKo, 1.48 rating değerine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca üç haritada 1.00 rating değerinin altına düşen 21 yaşındaki oyuncu, çeyrek finalde Ninjas in Pyjamas karşısında oynanan ilk harita Overpass'te ise 30-10'luk skor ve 1.94 rating değerleriyle de göz doldurmuştu.Ayrıca turnuva boyunca NiKo'nun takımın oyun içi liderliğini üstlendiğini de hatırlatmakta fayda var. Finn "karrigan" Andersen'in oyun içi liderliğinden memnun olmayan Bosna Hersekli isim, FACEIT Major 2018 ve ESL One New York 2018'de de karrigan'ın kaptanlığını eleştirmiş, hatta Londra'daki FACEIT Major 2018 sırasında bir süreliğine liderliği ele almıştı.ESL One New York 2018'de alınan korkunç sonuçlar sonrası ise NiKo, artık takımın oyun içi liderinin karrigan olmayacağını açıklamış ve dümeni devraldığını duyurmuştu. NiKo kaptanlığındaki ilk turnuvası EPICENTER 2018'de de şampiyon olan FaZe Clan'da bu rol değişikliği oldukça başarılı olmuş gibi görünüyor.: Gökhan "" Aksu - @makaronCS