Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 3 2 1 0 7 4 +3 7 Macaristan 3 2 0 1 4 3 +1 6 Türkiye 3 0 2 1 1 2 -1 2 Sırbistan 3 0 1 2 1 4 -3 1

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YEDİ DEĞİŞİKLİK

TRİBÜNLERDE 7 BİN TARAFTAR

MAÇA RUSLAR DAHA ETKİLİ BAŞLADI

RUSYA, MIRANCHUK İLE ÖNE GEÇTİ

BURAK YILMAZ FIRSATI KAÇIRDI

İKİNCİ YARI ABLUKA BAŞLADI

KENAN KARAMAN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADIK

CENGİZ ÜNDER SHUNIN'I AŞAMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maç gününde A Milli Takımımız, Rusya ile karşı karşıya geldi. Moskova'daki VTB Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Rusya'yı öne geçiren golü 28. dakikada Anton Miranchuk attı. Kenan Karaman, 62. dakikada skora eşitliği getirdi.Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, 2 puana, Rusya ise 7 puana yükseldi. Millilerimiz, bir sonraki maçında Sırbistan ile içeride karşılaşacak. Rusya, Macaristan ile Moskova'da karşı karşıya gelecek.UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi.Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.Maça Milli Takımımız daha tedbirli başladı. Rusya ise daha atak ve gole dönük bir oyunla başladı. Rusya, ilk tehlikeli atağını 4. dakikada yaptı. Miranchuk'un kornerinde Artem Dzyuba, net bir kafa vuruşu yaptı ancak bu top kalenin üstünden az farkla auta gitti.Milli Takımımız, kısa paslarla oyunu kontrol etmeye çalışsa da organize olmakta zorlandı. Rusya ise orta alanda kalabalık kalarak ve yoğun presle oyunu kontrol etti. Ancak, Rusya da organize bir şekilde hücum etmekte güçlük çekti ancak zaman zaman milli takımımızın yaptığı hatalar sonucu pozisyonlar buldular.23'te Mert Günok'un kısa düşen kale vuruşunun devamında ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Daler Kuzyaev vuruşunu yaptı ve açıyı iyi kapatan Mert Günok pozisyonu önlemeyi başardı.Özellikle, hücuma çıkarken yapılan pas hataları nedeniyle sıkıntılar yaşayan milli takımımız 28. dakikada geriye düştü.Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Roman Zobnin ilerleyerek sağ çaprazda yerden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Anton Miranchuk penaltı noktası yakınından sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu.Milli takımımız golden 2 dakika sonra skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.İlk yarının son 15 dakikasında tempo çok düştü. İki takım da sık sık pas hataları yaptı. Rusya'nın orta sahadaki yoğun presi de düştü ve daha tedbirli oynamaya başladılar. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Rusya üstünlüğüyle sona erdi.Milli takımımız ikinci yarıya Efecan Karaca yerine Cengiz Ünder ile başladı.İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Rusya etkin olsa da millilerimiz oyunun kontrolünü almaya başladı ve Rusya kalesini abluka altına almaya başladı.Rusya'yı yarı sahasına hapseden takımımız, savunmadan dönen topları da alarak atak devamlılığını sağlamayı başardı. Üst üste gelişen ataklar neticesinde millilerimiz 62'de eşitliği sağladı.Sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Merih Demiral bekletmeden topu yerden içeri gönderdi. Anton Shunin'in müdahalesi yeterli olmayınca topla buluşan Kenan Karaman kale önünde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.1-1'den sonra milli takımımız istekli oyununu devam ettirdi ancak 30. dakikadan beri orta sahadaki presinin dozunu düşüren Rusya da oyuna tekrar asılmaya başladı.Millilerimiz, Rusya kalesinde özellikle Cengiz Ünder ile etkili olmayı sürdürdü. 66'da Cengiz Ünder'in müthiş şutunu kaleci Anton Shunin 90'a yakın noktadan aynı güzellikte çıkardı.Rusya Milli Takımı'nda üst üste oyuncu değişiklikleri olsa da gole daha yakın olan ve sürekli isteyen taraf millilerimiz oldu. 74'te korner sonrası karambolde gole yaklaştık ancak 76'da Mert Günok'un müthiş kurtarışıyla bir tehlike atlattık.79'da Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı enfes vuruş direkte patladı. Şenol Güneş, 80'de oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve Kenan ile Mahmut'un yerine Okay ile Abdülkadir Ömür girdi.Milli takımımız son bölümde üstünlük sayısı için bastırıp pozisyonlar yakalasa da maalesef iyi oyununu gole çeviremedi ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.4. dakikada Rusya gole yaklaştı. Sol kanattan Miranchuk'un kullandığı kornerde, Dzyuba altı pas önünde boş pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.23. dakikada kaleci Mert Günok'un hatalı pasını Rus oyuncular kaptı. Miranchuk, bekletmeden ceza yayı önündeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba da ceza sahası içinde boş pozisyondaki Kuzyaev'e topu gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, Mert Günok gole izin vermedi.30. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.51. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Yılmaz penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.55. dakikada ay-yıldızlı gelişen atağında Cengiz Ünder'den aldığı pasla Rusya ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu dönerek şutunu çekti. Direk dibine giden topu, kaleci Shunin son anda uzanarak kornere çeldi.66. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'ndan, Rusya ceza yayı önünde pası alan Cengiz Ünder, sol ayak içiyle çok sert vurdu. Kaleci Shunin, köşeye giden topu uzandı ve kornere gönderdi.75. dakikada Rusya'nın sol kanattan gelişen atağında Zhirkov'un ön direğe gönderdiği topa Mostovoy ayak koydu, kaleci Mert Günok'tan dönen top altı pas önündeki Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda da Mert Günok gole izin vermedi.78. dakikada milli takım çok etkili geldi. Rusya ceza sahası önünde sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle uzak köşeye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.86. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsatı kullanamadı. Burak Yılmaz ile duvar pası yapan ve Rusya ceza sahasına giren Zeki Çelik, kaleci Shunin ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden sert şutu, üstten dışarıya çıktı.VTB ArenaMatej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk (Dk. 70 Gazinski), Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin)), Kuzyaev (Dk. 59 Cheryshev), DzyubaMert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 80 Okay Yokuşlu), Efecan Karaca (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Enes Ünal)Dk. 28 Miranchuk (Rusya), Dk. 62 Kenan Karaman (Türkiye)Dk. 27 Mahmut Tekdemir, Dk. 49 Cengiz Ünder, Dk. 74 Ozan Kabak, Dk. 84 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 40 Semenov (Rusya)