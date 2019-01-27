Moses'ten Yanal'a; 'Oynarım hocam'

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Nijeryalı oyuncu Victor Moses da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 1 / 14 Fenerbahçe idman - 26 Ocak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İdmanın tamamında yer alan Nijeryalı oyuncu, fiziksel olarak hazır göründü. Moses'ın teknik direktör Ersun Yanal'la bir görüşme yaparak, "Fiziksel olarak eksiğim yok. Pazartesi akşamı (yarın) sahada olacak seviyedeyim. Eğer görev verirseniz elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.Ersun Yanal'ın Moses'dan hayli memnun olduğu, ilk 11'de olmasa da oyuncuyu Yeni Malatya maçının kadrosuna dahil etmeye karar verdiği kaydedildi.Fenerbahçe'de Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası kadroda önemli değişiklikler yapılacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki Yeni Malatyaspor maçında Şener, M.Topal, Valbuena, Benzia ve Slimani'nin yedeğe çekileceği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine sağ bekte Isla, orta alanda Eljif ve Jailson, hücumda ise M.Ekici ve Soldado görev yapacak.