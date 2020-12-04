Moses'tan Rusya yorumu: "Lig çok iyi, hava soğuk!"

Victor Moses, kiralık olarak formasını giydiği Spartak Moskova ile beraber Rusya Ligi'ni değerlendirdi.

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Moses'tan Rusya yorumu: 'Lig çok iyi, hava soğuk!'
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04 Aralık 2020 18:29
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Victor Moses, kiralık olarak Rusya'da forma giyiyor. Nijeryalı kanat beki, Rusya'yı ve ligin seviyesini yorumladı.

29 yaşındaki oyuncu, Chelsea'den Spartak Moskova'ya kiralandı.

"MOSKOVA'DA MUTLUYUM"

Moses açıklamasında; "Moskova güzel bir şehir, burayı seviyorum. Kulübe ve takım arkadaşlarıma yardım etmek ve maçlar kazanmak istiyorum. Rusya ligi çok iyi, burada futbol oynamaktan keyif alıyorum." dedi.

Nijeryalı oyuncu açıklamalarının devamında; "Burası çok soğuk! Alışman gerekiyor. Sahaya çıkma zamanı geldiğinde ısınıyorum, ısınıyorum ve soğuk aklımdan çıkıyor." sözlerini sarf etti.



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