Moses'tan Fenerbahçe'yi şoke eden talep





SCHALKE DE TRANSFER YARIŞINA DAHİL SCHALKE DE TRANSFER YARIŞINA DAHİL

'nin kanat oyuncusu transferinde ilk adaylarından biri olan'ın yapılan görüşmelerde flaş bir talepte bulunduğu belirtildi.Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusunun, sarı-lacivertli yetkililer ile yaptığı görüşmede "küme düşme tazminatı" ve "kümede kalma bonusu" talep ettiği kaydedildi.Nijerya basınında yer alan haberlerde, Moses'ın küme düşülmesi durumunda Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk bir küme düşme tazminatını, kümede kalınması durumunda ise 200 bin euroluk kümede kalma bonusunu sözleşmeye eklemek istediği iddia edildi.Öte yandan Fenerbahçe'nin, oyuncunun kiralanması için Chelsea ile anlaşmaya vardığı ve 28 yaşındaki oyuncunun 5 aylık maaşı olan 3 milyon euroyu da ödemeye hazır olduğu ifade edildi.İngiliz The Sun Gazetesi de, Moses'ın peşinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün olduğunu yazdı.Chelsea'de forma bulamayan tecrübeli oyuncunun ayrılığının "kesin" olduğu ve Schalke'nin transfer pazarlığında bulunduğu kaydedildi.Victor Moses, bu sezon yeni teknik direktör Sarri ile birlikte sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabildi.