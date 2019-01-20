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Moses, Kadıköy yolcusu! İşte anlaşma şartları

Chelsea ile Moses'in kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. Nijeryalı kanat oyuncusunun transferinin resmiyet kazanması an meselesi.

Kaynak: Güneş
Moses, Kadıköy yolcusu! İşte anlaşma şartları
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20 Ocak 2019 10:57
Fenerbahçe, Victor Moses transferinde son rötuşları yapıyor. Victor Moses'ın kiralanması konusunda İngiliz devi Chelsea, Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarmadı.

Bu sezon kadroya girmekte güçlük çeken Nijeryalı oyuncu, 6 resmi karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. Kulüpler anlaşma sağladı ancak yıldız oyuncunun alacağı ücret konusunda pazarlık süreci devam ediyor.

BİLGİLERİ TOPLADI

Nijeryalı, Türkiye Ligi deneyimi olan yakınlarından bu transfer için görüş aldı. Moses'a genel olarak olumlu detaylar anlatıldığı öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncunun kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı öğrenildi. Moses'ın ücretinin 3.5 milyon euro olacağı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu, son kararını vermeden önce Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşları Emenike ve Yobo ile görüştü ve olumlu bilgiler aldı

Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.




 
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