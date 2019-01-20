Moses, Kadıköy yolcusu! İşte anlaşma şartları

Tecrübeli futbolcu, son kararını vermeden önce Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşları

ve Yobo ile görüştü ve olumlu bilgiler aldı







Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.

Fenerbahçe, Victor Moses transferinde son rötuşları yapıyor. Victor Moses'ın kiralanması konusunda İngiliz devi Chelsea, Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarmadı.Bu sezon kadroya girmekte güçlük çeken Nijeryalı oyuncu, 6 resmi karşılaşmada forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. Kulüpler anlaşma sağladı ancak yıldız oyuncunun alacağı ücret konusunda pazarlık süreci devam ediyor.Nijeryalı, Türkiye Ligi deneyimi olan yakınlarından bu transfer için görüş aldı. Moses'a genel olarak olumlu detaylar anlatıldığı öğrenildi.28 yaşındaki oyuncunun kiralama süresinin 1.5 yıl olacağı öğrenildi. Moses'ın ücretinin 3.5 milyon euro olacağı belirtiliyor.Emenike