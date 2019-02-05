'Moses, Fenerbahçe'de Hazard'a dönüştü'

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Victor Moses parlamaya başladı. 1.5 yıllığına Chelsea'den kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Malatya maçında attığı golle kendi istatistik tablosundaki siftahını da yaptı.Chelsea'de bu sezon toplamda 6 karşılaşmada tercih edilen Moses, bunlarda gol veya asist üretememişti. Yeni Malatya maçının bitimine son 24 dakika kala oyuna girdikten sonra hareketlilik katan Moses, yine sonradan girdiği Göztepe maçında golünü attı, İngilizler'in dikkatini çekti.Moses'la ilgili yapılan analiz haberde şu ifadeler yer aldı: Benitez şans verdi, Conte de onu fark etti ve verdi. Mourinho çekimserdi, Sarri de denemedi. İstediği şanstı. Bazı yeteneklerini sonradan sahaya süren F.Bahçe, Göztepe karşısında büyüdü. Ülkenin en büyük takımlarından biri için korkunç bir sezon oldu. Moses, Eden Hazard'a dönüşerek golü attı. 18 aylık yolculuğun başlangıcı fantastik oldu. Moses, F.Bahçe'yle uyum yakalayacak gibi.