Moryke Fofana: 'Karşımızda Beşiktaş var, normal'

Yeni Malatyasporlu Moryke Fofana, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Moryke Fofana'nın sözleri:



"Kaybettik ama bundan bir kazanç çıkarmalıyız. Neden kaybettiğimizi bulmalıyız. Uğraştık ama şanssız bir golle geri düştük. Ders çıkarmalı ve üzerine koyarak devam etmeliyiz."



"KARŞIMIZDA BEŞİKTAŞ VAR"



"Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bütün takımlar büyük ama karşımızda Beşiktaş var. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Kaleyi bulmakta zorlandık. Neden kaleyi bulamadığımızı hafta içi çalışarak öğreneceğiz."



