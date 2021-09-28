Göztepe maçının kahramanlarından Morutan'ın transferi uzun bir süre alırken, Rumen futbolcu da performansı ile ne kadar doğru bir adım atıldığını gösterdi.22 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'dan İnter, İspanya'dan Valencia, Almanya'dan Leverkusen ve Hoffenheim gibi ekiplerin listesine girerken Steau Bükreş'in 20 milyon Euro istemesi ile herkes geri adım attı.Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın 10 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrildi.Bu sezonun başında Galatasaray'dan da yüksek fiyat isteyen FCSB Başkanı Becali, istediği tekliflere ulaşamayınca 3.5 milyon Euro artı bonuslara razı oldu.