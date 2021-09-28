Morutan yüzleri güldürmeye devam ediyor

Galatasaray'ın Pazar akşamı evinde Göztepe'yi ağırladığı maçta sahneye çıkan ve takımına galibiyeti getiren Olimpiu Morutan performansıyla alkış almaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Morutan yüzleri güldürmeye devam ediyor
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28 Eylül 2021 09:37
Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
Göztepe maçının kahramanlarından Morutan'ın transferi uzun bir süre alırken, Rumen futbolcu da performansı ile ne kadar doğru bir adım atıldığını gösterdi.

22 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'dan İnter, İspanya'dan Valencia, Almanya'dan Leverkusen ve Hoffenheim gibi ekiplerin listesine girerken Steau Bükreş'in 20 milyon Euro istemesi ile herkes geri adım attı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın 10 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrildi.

Bu sezonun başında Galatasaray'dan da yüksek fiyat isteyen FCSB Başkanı Becali, istediği tekliflere ulaşamayınca 3.5 milyon Euro artı bonuslara razı oldu. 

 

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