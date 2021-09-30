Morutan, Türkçe derslerine başladı!

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, takıma adaptasyonunu sürdürüyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Morutan, Türkçe derslerine başladı!
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30 Eylül 2021 12:56
Yeni transfer Morutan'dan Galatasaray'ın beklentisi çok fazla.

Rumen oyuncu Göztepe karşılaşmasında attığı golle takımını galibiyete taşımayı başarmıştı.

22 yaşındaki oyuncu bir süredir özel antrenör eşliğinde ekstra antrenmanlar yaparken sarı kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini ve Türkçe dersleri aldığını söyledi.


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