Morutan: "Seneye affı yok"

Galatasaray'da Olimpiu Morutan, Başakşehir maçındaki 0-0'lık eşitliği değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Morutan: 'Seneye affı yok'
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07 Mayıs 2022 22:03
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı.

Maçı değerlendiren genç futbolcu, "Sonuçta bir puan kazandık. Elimizden geleni her şeyi yaptık, kazanamadık bugün, şanssızlık." dedi.

Yaşadıkları sezonu değerlendiren Morutan, "Zor bir sezon geçirdik bu yıl. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yeni sezonda daha iyi mücadele edip kendimi daha iyi göstermek istiyorum. Yeni sezonda affımız yok bu durumlardan seyircilere karşı." ifadelerini kullandı.

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