Morutan neden Pisa'ya transfer oldu? İşte cevabı...

Galatasaray'ın yazın Pisa'ya kiraladığı Morutan hakkında önemli bir gerçek ortaya çıktı. Menajer Giovanni Becali, yaptığı konuşmada Morutan'ın Sivasspor'un kapısından döndüğünü açıkladı.Bununla beraber, Pisa Sportif Direktörü ve Başkanı Chiellini'nin transferde önemli rol oynadığını ifade etti. Becali, oyuncunun gelişimi için doğru tercihi yaptığını aktardı. İşte Giovanni Becali'nin Morutan'ın transferine dair yaptığı o konuşma...Olimpiu Morutan, bu sezon Pisa formasıyla 6 maça çıktı. Rumen futbolcu, çıktığı maçlarda 1 gol 1 asist üretti ve 386 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu Romanya Milli Takımı ile de 3 müsabakada sahada yer almıştı.