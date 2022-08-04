Morutan'ın yeni durağı Pisa! İşte opsiyon ücreti...

Galatasaray'ın geçen sezon başında Romanya'dan 4.1 milyon Euro'ya Transfer ettiği Olimpiu Morutan, kiralık olarak İtalya'ya gönderildi.23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Serie B ekibi Pisa ile anlaşma sağlandı.Sarı kırmızılıların yaptığı anlaşmaya göre; Rumen futbolcu için 300 bin Euro kiralama bedeli alınacak ve oyuncunun maaşını İtalyanlar ödeyecek.Bununla beraber eğer Pisa, Serie A'ya yükselirse, 6 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini alabilecek.