Morutan'ın yeni durağı Pisa! İşte opsiyon ücreti...

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan, Serie B ekibi Pisa'ya transfer oluyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Morutan'ın yeni durağı Pisa! İşte opsiyon ücreti...
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04 Ağustos 2022 11:12
Galatasaray'ın geçen sezon başında Romanya'dan 4.1 milyon Euro'ya Transfer ettiği Olimpiu Morutan, kiralık olarak İtalya'ya gönderildi.

KİRAMALA BEDELİ 300 BİN

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Serie B ekibi Pisa ile anlaşma sağlandı.

Sarı kırmızılıların yaptığı anlaşmaya göre; Rumen futbolcu için 300 bin Euro kiralama bedeli alınacak ve oyuncunun maaşını İtalyanlar ödeyecek.

6 MİLYON EURO OPSİYON

Bununla beraber eğer Pisa, Serie A'ya yükselirse, 6 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini alabilecek. 

 
 

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