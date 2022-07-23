Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geldi.Sivasspor'dan sonra Kasımpaşa'nın da devreye girdiği Rumen yıldızın İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirlendi. Morutan, detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın bu ücretini Kasımpaşa ödeyecek.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Sigma Olomouc karşılaşması sonrası transfer için, "Morutan bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var. Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor'un bir ilgisi var ona." dedi.Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.