Morutan için İtalya'dan yeni talip!

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

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Morutan için İtalya'dan yeni talip!
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15 Haziran 2023 15:46
Galatasaray'ın geçen sezon Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için İtalya'dan talipler artıyor.

SALERNITANA DA İSTİYOR

Pisa'da başarılı bir grafik çizen Rumen futbolcunun adı daha önce Serie A ekiplerinden Atalanta ile anılmıştı. Atalanta'nın ardından bu kez de Salernitana'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

İtalyan Tutto Salernitana'da yer alan haberde, Morutan için Serie B'de geçen sezonun en ilginç oyuncularından biri olduğu kaydedildi. Öte yandan Morutan'ın menajeri Ioan Becali'nin de Salernitana'nın oyuncusuna olan ilgiyi doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

İTALYA'DAKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki Morutan'ın Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geçen yılı kiralık olarak Serie B ekibi Pisa'da geçiren Morutan, İtalyan ekibinde 36 maçta süre aldı ve 6 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

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