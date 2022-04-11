Morutan için Becali'den açıklama: 'Durumu karmaşık değil'

Galatasaray'ın sezon başında gençlik projesi kapsamında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için Romanya'dan açıklama geldi.



Sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde çok fazla forma şansı bulamayan Morutan için konuşan menajer Victor Becali, Rumen futbolcunun neredeyse hiç İngilizce bilmemesinin Süper Lig'e adaptasyonu için büyük bir engel olduğunu söyledi.



"HİKAYESİ KARMAŞIK DEĞİL"



Becali açıklamasında, "Fatih Terim, Morutan'ı transfer etmek istedi ve etti. Morutan iyi başladı ama sonra sonuçlar gelmedi ve hoca da değişti, Morutan'ın hikayesi bu kadar, çok karmaşık değil" dedi.



"GALATASARAY, KARŞILIĞINI ALACAKTIR"



Becali ayrıca, "Galatasaray'ın Morutan için yaptığı yatırımı karşılayacağına inanıyorum. Morutan'ın ne yapacağını bilmiyorum, şimdiye kadar Galatasaray'dan ayrılığı ile ilgili bir durum yoktu" şeklinde konuştu.



Son olarak genç futbolcunun bonservis konusuna değinen Becali, "Galatasaray, FCSB'ye ödeme yapmayı düşünüyor mu? Bunun için ne diyebilirim ki..?" diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



FCSB Başkanı Gigi Becali, Olimpiu Morutan için ilk taksitin gecikmesinin ardından açıklama yapmış ve sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet edeceğini söylemişti. Bunun ardından Galatasaray, Aralık ayının ödemesini gerçekleştirmiş, ardından Becali, Mart ve Nisan ayındaki ödemeyi beklediklerini söylemişti.





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