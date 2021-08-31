'Morutan'ı iyi bir rakama satabiliriz'

Galatasaray'daki ilk maçında 2 gole katkı yaparak iyi bir performans sergileyen Olimpiu Morutan büyük beğeni topladı. Cicaldau'nun golünde asisti yapan, Kerem'in golünde de yine başrolde olan 22 yaşındaki Rumen futbolcu hazır bir görüntü sergiledi.



BÜYÜK POTANSİYEL



Morutan'ın hem 10 numara hem de kanatta etkili olabileceğini göstermesi transferinin önemini ortaya koydu. Sarı-kırmızılı yönetim de 3.5 milyon euroya transfer edilen Morutan'ın ilk maçtaki performansıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.



"CİDDİ RAKAMLAR TEKLİF EDİLİR"



İdareciler, "Böyle oynamayı sürdürürse çok ciddi rakamlar teklif edilir" yorumunda bulundu. Bir diğer Rumen futbolcu Cicaldau da yine teknik ekipten olumlu puan alanlar arasında oldu



