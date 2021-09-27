Morutan gündem oldu: 'Terim'in tılsımları'

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten büyük beklentilerle transfer ettiği Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Rumen basını Morutan'ın golünü ve performansını manşetlere taşıdı.



'MORUTAN'DAN MUHTEŞEM GOL'

ProSport "Cicaldau'nun pasında Morutan'dan muhteşem gol" başlığını attığı haberin detayında "Morutan'dan harika gol. Topu alır almaz iki oyuncu geçti ve son vuruşu yaparak takımına galibiyeti getirdi." ifadelerine yer verildi.



'TERİM'İN TILSIMLARI'

Sport sitesi "Morutan ve Cicaldau, Terim'in tılsımları" başlığını attığı haberde "Cicaldau çaprazdan muhteşem bir pas attı. Morutan dribling ile rakiplerini geçerek doğru bir vuruş yaptı." ifadeleri kullanıldı.



'MÜCEVHER'

Gazeta Sporturilor "Morutan'ın Galatasaray'daki ilk golü. O bir mücevher" başlığını attı. Haberin detayında ise "Cicaldau tarafından geliştirilen atak Morutan'la son buldu. Morutan çok zarif bir vuruş yaptı." ifadeleri yer aldı.



CICALDAU'DAN MUHTEŞEM ASİST

Galatasaray'da forma giydiği ilk maçta Cicaldau'ya asist yapan Morutan, bu kez Cicaldau'dan aldığı pası asiste dönüştererek Sarı Kırmızılı formayla ilk golünü Göztepe'ye attı.



