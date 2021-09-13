Morutan, Galatasaray'da parlıyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçının ardından sahne aldığı Trabzonspor karşılaşmasında da fark yaratmasını bildi.



Bonservisine 15 milyon euro istenen ancak daha sonra 3.5 milyon euro ve bonuslarla alınan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon içerisinde faydalı olacağını gösterdi. Geldiğinden bu yana ekstra çalışmalar yapan ve fizik olarak güçlenmek isteyen Morutan, 11'deki yerini kaybetmek istemiyor.



Rumen futbolunun gelecek vaadeden isimleri arasında yer alan Morutan'ın oyundan çıkmasından sonra Galatasaray'ın hücum organizasyonları aksarken, Fatih Terim ise gelen eleştirilere, "Orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı aldım sağ tarafa. Morutan orada, gerçek bir orta saha gibi... Topla iyi ama defansif manada biraz daha güçlenmek istedim açıkçası" sözleriyle yanıt verdi.



"BANA HAGI'Yİ HATIRLATTI"



Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka ise, "Galatasaray'da Morutan'ın attığı müthiş şut, bana Hagi'yi hatırlattı... Morutan ile Emre Kılınç'ın zorunlu çıkışları Galatasaray adına talihsizlikti…" sözlerine yer verdi.



Morutan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması ve sarı kırmızılı takımda Avrupa arenasında ilk kez boy göstermesi bekleniyor. Süper Lig'de 117 dakika forma giyen Morutan'ın 1 asisti bulunuyor.



