Morutan'a övgüler: 'Dünya yıldızı olabilir!'

Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra Romanya A Milli Takımı'na ilk kez davet edilen Olimpiu Morutan'a övgü dolu sözler geldi.



22 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Botoşani'nin sahibi Valeriu Iftime, Romanya'da Sport Romania kanalına demeç verdi.



Iftime, "Onu gerçekten seviyorum. Kendine güveni var. Yeteneği var. Ancak daha çok çalışması lazım. Eğer futbol zekasını kullanırsa o zaman harika futbolcu olur. Eğer kullanamazsa o zaman yetenekleriyle kalır. Ben futbol zekasını kullanabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'da iyi bir gelişim sağlayacaktır. Dünya yıldızı olabilir" dedi.



