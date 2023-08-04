Morutan'a İtalya'dan yeni talip!

İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.



PALERMO'NUN MORUTAN DÜŞÜNCESİ



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Palermo'nun hücum hattına yeni takviyeler yapmak istediği belirtildi.



İtalyan ekibinin, birden fazla oyuncu profili üzerinde araştırmalar yaptığı ve bu isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan olduğu aktarıldı.



TEMASLAR BAŞLAYABİLİR



Palermo'nun, Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'la temaslara kısa süre içerisinde başlayabileceği kaydedildi.



GEÇEN SEZON İTALYA'DAYDI



24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti. Morutan, Pisa'da 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.



UEFA KADROSUNDA YER ALMADI



Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija ljubljana maçının kadrosunda Morutan'a yer vermedi.



Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



