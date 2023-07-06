Morutan'a bu kez vize yok!

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, geçen sezon İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ı bu kez bırakmıyor.
Çizme'de iyi bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcuyu Avusturya kampına götürmeye karar veren Buruk, Rumen yetenekten yeni sezonda da yararlanmanın hesaplarını yapıyor.
Pisa Kulübü ise Morutan'ı bir kez daha kiralamak üzere Galatasaray'a teklif sundu. Okan Buruk'un isteği üzerine bu teklifin de geri çevrilmesi bekleniyor.
Geçen sezon Pisa'da 36 maçta süre bulan Morutan, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
Çizme'de iyi bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcuyu Avusturya kampına götürmeye karar veren Buruk, Rumen yetenekten yeni sezonda da yararlanmanın hesaplarını yapıyor.
Pisa Kulübü ise Morutan'ı bir kez daha kiralamak üzere Galatasaray'a teklif sundu. Okan Buruk'un isteği üzerine bu teklifin de geri çevrilmesi bekleniyor.
Geçen sezon Pisa'da 36 maçta süre bulan Morutan, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.