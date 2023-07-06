Morutan'a bu kez vize yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon kiralık giden Olimpiu Morutan'ı bu kez göndermek istemiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Morutan'a bu kez vize yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 08:57
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, geçen sezon İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ı bu kez bırakmıyor.

Çizme'de iyi bir sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcuyu Avusturya kampına götürmeye karar veren Buruk, Rumen yetenekten yeni sezonda da yararlanmanın hesaplarını yapıyor.

Pisa Kulübü ise Morutan'ı bir kez daha kiralamak üzere Galatasaray'a teklif sundu. Okan Buruk'un isteği üzerine bu teklifin de geri çevrilmesi bekleniyor.

Geçen sezon Pisa'da 36 maçta süre bulan Morutan, 6 gol attı ve 8 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery