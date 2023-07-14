Morutan'a Arabistan'dan teklif!

İtalya Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi.
Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği oyuncu Kisvarda maçında 45 dakika sahada kalıp olumlu sinyal verirken 24 yaşındaki orta sahayı isteyenler var.
Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif için Galatasaray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.
Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği oyuncu Kisvarda maçında 45 dakika sahada kalıp olumlu sinyal verirken 24 yaşındaki orta sahayı isteyenler var.
Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif için Galatasaray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.