Morris'ten, Jokic'e övgü: "Herkes Durantleri, LeBronları ve Giannisleri konuşuyor ama..."

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, takım arkadaşı Monte Morris'ten büyük övgü aldı.



2020-21 sezonuna şaşırtıcı derecede kötü bir başlangıç yapan Nuggets, dün geceki Oklahoma City Thunder galibiyetine rağmen, şu anda sezonda halen 7-7 derecesinde.



Takımın formsuz başlangıcına rağmen, Jokic şimdiye kadar üst düzey performansını sürdürmüştü.



Sırp oyuncu dün gece OKC'ye karşı 27 sayı, 12 ribaund ve 6 asist ile oynamıştı ve bu performansından sonra Morris, Jokic için büyük bir övgüde bulundu:



"Ona iki-üç maç önce söylediğim şeyi tekrar söyledim. 'Herkes Durantleri, LeBronları ve Giannisleri konuşuyor. Biz burada bir Hall of Fame oyuncusu ile oynuyoruz.' demiştim. Bunu bilmesini istedim."



