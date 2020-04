Morrison'dan yürekleri ısıtan, Drogba formalı Kobe hikayesi!

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Adam Morrison, eski takım arkadaşı, Lakers efsanesi Kobe Bryant hakkında yürekleri ısıtan bir hikaye paylaştı.



Lakers'la birlikte oynadığı süre boyunca Morrison, Kobe ile birlikte oynamış ve arka arkaya iki şampiyonluk kazanan bir ekibin parçası olmuştu.



Morrison, kısa bir süre önce L.A. Podcast Battle'a konuk oldu ve Bryant'la ilgili güzel bir anısını paylaştı. Morrison ligin dışında olduğu zor bir döneminde, ikon oyuncunun kendisi için ne yaptığını anlattı.



Morrison, Bryant'ın vefat ettiği gün hakkında şunları söyledi:



"Uzun uzun her şeyi düşündüğüm bir gündü. Duygusaldı. Açıkçası berbattı. Onu tanıdığım için mutluyum. Dahilerle tanışmak, bilgin kişilerin etrafında olmak ve zanaatlarının her bir yönü üzerinde uğraşan insanların etrafında olmak, her gün yaşadığınız bir şey değil. Bu, onun için sadece basketbol değildi. Derin bir düşünürdü. Saçmalıklara ilgisi yoktu. Aptalca şeylerle uğraşmazdı. Kendisini daha iyi yapacak şeylerin üzerinde uğraşırdı. Kendimi daha iyiye sürüklemek için ne yapabilirim? Diğer insanları zorlamak için ne yapabilirim? Hayatınızda böyle bir insana çok denk gelmezsiniz."



"DROGBA HAYRANI OLDUĞUMU BİLİYORDU..."



Bryant ile ilgili o anısı ise şu şekildeydi:



"Beni defalarca savunmuştur. Ligden çıktığımda, ve sana Chelsea hayranı olduğumu söylemiştim Didier Drogba'yı gerçekten sevdiğimi biliyordu. O, en sevdiğim oyunculardan biridir. Lakers'tan gitmemin üzerinden bir sene sonra, Lakers'ın güvenliği Robert Lara bana mesaj attı ve 'Adresin ne?' dedi. Ben de adresimi verdim ve hiçbir şey düşünmedim. Bir gün bir kargo gelmişti. Kargoda Didier Drogba'nın bizzat giydiği ve imzaladığı forması vardı ve üzerinde 'Adam'a en iyi dileklerimle' yazıyordu."



"Kobe'nin bir telefon açarak bunu yaptığını düşünmüştüm. Hala çok iyi. Hala mükemmel! O gece (Kobe vefat ettiğinde) tüm haberlere bakıyordum. Duygusaldım ve yazanları okuyordum. Chelsea'nin Instagram sayfasında, 'Kobe Stamford Köprüsü'nü ziyaret ettiğinde' diye bir paylaşım vardı ve ilk resim, Didier Drogba ile o forma vardı ve yakınlaştırınca, 'Adam'a' yazıyordu."



"BENİM İÇİN İMZALATMIŞTI..."



"Yani ona gidip imzalatmıştı. Forma hala bende. Benim için imzalatmıştı. Ondan bunu hiç istememiştim ve hayatımda kötü bir noktada olduğumu biliyordu. Ligin dışındaydım. Bunu da bana 'aklımdasın' demek için göndermişti. Birçok insan için yaptığı şey buydu. Aurasının nasıl olduğunu biliyordu ve bunu, insanları düştükleri yerden kaldırmak için kullanıyordu."



"O gün zorluydu, çünkü söylediğim gibi beni alenen hep savunmuştu ve bunu özellikle benim için yapmıştı. Bunu yapmak zorunda değildi ve çok duygusal bir gündü. Dürüst olmak gerekirse, etrafında olabildiğim için gerçekten memnunum."



Bryant bu yılın Ocak ayının sonunda vefat ettiğinden beri, bu durum tüm dünyada yasa sebep olmuştu. Onunla tanışmış, ilham vermiş, karşılıklı oynamış herkes, bu haberden dolayı harap olmuştu. Morrison, Bryant ile uyum sağlayabilen ve kendisinden nazik bir jest gören birkaç eski Lakers oyuncusundan biri oldu.