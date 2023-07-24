Detroit Pistons'ın yeni oyuncusu Monte Morris, Pistons forması giymenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.



2017 NBA Draftı'nın ikinci turunda Denver Nuggets tarafından seçilmeden önce Morris, Free Press'e yaptığı açıklamada Pistons'ta oynama arzusunu yıllar önce dile getirmişti.



Morris, menajerinden aldığı telefonda hayalindeki takıma gittiğini öğrenince verdiği samimi tepkiyi, muhabirlerle şu şekilde paylaştı.



"Menajerim, 'Evine dönüyorsun' dedi. Ben de 'Nasıl yani?' diye cevap verdiğimde, 'Pistons'a takas oldun' dedi. Pistons'da oynamak her zaman hayalimdi. Burası büyüdüğüm yer."



Morris'in çocukluğunda Detroit, NBA'in en güçlü takımlarından biriydi ve Ben Wallace, Chauncey Billups, Rip Hamilton, Rasheed Wallace ve Tayshaun Prince beşlisinin üstün savunma performansıyla 2004'te Los Angeles Lakers'a karşı şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



