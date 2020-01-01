Morris: "Paul George, MVP basketbolu oynuyor!"

LA Clippers forveti Marcus Morris, takım arkadaşı Paul George'un 2020-21 sezonundaki performansını övdü.



Morris, geçtiğimiz gece Indiana Pacers'a karşı alınan 129-96'lık galibiyette çift haneli skor üreten yedi Clipper arasından, PG ile 20'şer sayı atarak takımın en skorer oyuncuları arasına girmişti.



Maçtan sonra Morris, dördüncü çeyreğin başlarında arka arkaya yedi sayı atan takım arkadaşı George (20 sayı, 7 ribaund, 4 asist) hakkında şöyle konuştu:



"Bu sezon enerjimizin çok daha iyi olduğunu hissediyorum. Arkadaşlarımız yaptıkları işe daha da inanıyor ve oynamaktan zevk alıyorlar. Açıkçası, PG hakkında çok şey yazılıp çizilmişti... Bu sezon gösterdiği performansı ne kadar devam ettireceğini görme konusunda heyecanlıyım. Kesinlikle MVP basketbolu oynuyor."



PG'nin performansı şu şekildeydi:



