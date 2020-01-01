Morris: "Los Angeles Lakers, benim için doğru yerdi"

Los Angeles Lakers forveti Markieff Morris, Lakers'ın tekrar imza atmak için doğru yer olduğunu söyledi.



Morris, Silver Screen and Roll'dan Christian Rivas'a, Lakers'ın kendisi için en iyi yer olduğunu ve bu yüzden kalmayı seçtiğini belirtirken, ayrıca LA Clippers'ın, kardeşi Marcus'la imza-ve-takas anlaşması yapacağına dair söylentilere de değindi:



"Manyak bir serbest oyuncu dönemiydi ve buranın benim için en iyi yer olduğunu düşündüm. Önümüzdeki yıl yine serbest bir oyuncu olacağım, büyük olasılıkla arka arkaya şampiyon olmayı deneyeceğiz ve tüm mesele de zaten bu. Şampiyonluğu kazanmak. Bunun için takımda kaldım. Clippers muhabbetleri sadece dedikoduydu. Lakers taraftarlarını korkutmaya çalıştılar."



Markieff, Lakers ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti. Marcus ise, Clippers ile 64 milyon dolar değerinde dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı.



