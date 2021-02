Morris: "Kuzma artık kendisini 'üçüncü yıldız' olmaya zorlamıyor"

Los Angeles Lakers forveti Markieff Morris, takım arkadaşı Kyle Kuzma'nın artık kendisini Lakers'ın "üçüncü yıldızı" olmaya zorlamadığını söyledi.



Morris, Kuzma'nın bu sezon oyununun her yönünü geliştirmeye odaklandığını belirtti:



"Kyle, ihtiyacımız olan o boşluğu doldurmak adına harika bir iş çıkarıyor. Bence geçen sezon, daha çok şutuna ve takımdaki üçüncü yıldız ve skorer olmaya odaklanıyordu.



Ama bu sezon, bana kalırsa 'Çıkıp elimden geleni yapacağım, en iyi üçüncü skorer olsam da olmasam da, umurumda değil. Çıkıp her ribaundı almaya ve bizim için fazladan pozisyon çıkarmaya çalışacağım' mentalitesini edinmiş. Ve yaptığı da tam olarak bu.



Her takımın böyle bir adama ihtiyacı var ve kendisi bu rolü üstlenerek, hepimize daha iyi oynamamız için ilham kaynağı oluyor."



Kuzma, bu sezon Lakers'ta oynadığı 26 maçta ortalama 10.1 sayı ve 5.9 ribaund ortalamaları yakalıyor.