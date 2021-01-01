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Morris: "Kawhi için, nihai profesyonel diyebilirim"

LA Clippers forveti Marcus Morris, takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın bu sezon farklı bir yaklaşım benimsediğini söyledi ve kendisini "nihai profesyonel" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Marcus Morris, takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın bu sezon farklı bir yaklaşım benimsediğini söyledi ve kendisini "nihai profesyonel" olarak nitelendirdi.

Morris, Leonard hakkında muhabirlere şunları söyledi:

"Kawhi için nihai profesyonel diyebilirim. Şahsen onun motivasyonu açık bir şekilde görebiliyorum. Bu yıl kesinlikle daha çok konuşuyor ve bence geçen yıldan değiştirebileceğini düşündüğü şeylerden biri de buydu. Ekibimiz için gerçekten çok iyi oldu."

Leonard ve Morris, Clippers'ın NBA'deki en iyi dereceyle (16-5) Batı'nın zirvesine çıkmasında büyük pay sahipleriydi.


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