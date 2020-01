Morris, "kadınsı eğilimler" ifadesinden ötürü özür diledi

New York Knicks oyuncusu Marcus Morris, Utah Jazz forveti Jae Crowder'ın "sahada çok kadınsı eğilimleri olduğunu" söylediği için pişman olduğunu söyledi ve özür diledi.



Crowder, Jazz'in Madison Square Garden'daki 127-106'lık galibiyetinin bitimine 48 saniye kala bir üçlük deneyince, New York'lu oyuncuların kendisine öfkelenmesine neden olmuş ve Elfrid Payton, kendisini tribünlere doğru itmişti. Her iki oyuncu da oyundan atılmıştı.



Payton, durumla ilgili "Son şutu canımı sıktı. Oyunun nasıl gittiğiyle ilgisi yoktu. Bunu yapmazsın işte. O da iyi biliyor. Ve nasıl tepki alacağını da biliyor." şeklinde konuşurken, Morris'in cinsiyetçi ifadeleri şu şekildeydi:



"Sahada çok kadınsı eğilimleri var, hakemi kandırmaya çalışıyor, kafasını geriye atıyor falan. Kadın gibi, yumuşak biri."



TWITTER ÜZERİNDEN, ÖZÜR DİLEDİ



Morris, Crowder'ın şut kullanmasının "profesyonellik dışı" olduğunu da ekledi. Maçtan sonra ise, Twitter'dan şu açıklaması ile özür diledi:



"'Kadınsı eğilimler' terimini kullandığım için özür dilerim. Kadınlara ve bizim için ifade ettikleri her şeye saygım her şeyden büyüktür. Bu anlık sinirle verilmiş bir tepkiydi ve hiçbir kadının kendilerine saygısızlık ettiğimi düşünmesini istemem. Tekrar, yorumlarımdan ötürü özür dilerim."



Knicks taraftarları, maç sonunda takım sahibi James Dolan'ın sahibi için "takımı sat" tezahüratları yapmıştı. Dolan tezahüratlar sırasında güvenliğe bağırıp, aradan seçtiği bağıran bir genci işaret etmişti.